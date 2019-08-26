Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Texto no Instagram

Filha de Fernanda Young emociona ao se despedir: "Vai ser difícil"

Jovem de 19 anos relembrou trabalhos e desejos da mãe e disse como acha que será daqui para frente; Estela May também agradeceu pelos momentos ao lado da atriz e escritora

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 06:01

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 ago 2019 às 06:01
Crédito: Reprodução/Instagram @arnaldo_radalon
Estela May, de 19 anos, é uma das filhas da atriz e roteirista Fernanda Young. A jovem se despediu da mãe com um texto emocionante. 
> Em cerimônia íntima, corpo de Fernanda Young é enterrado em São Paulo
"Mamãe, eu nunca doí tanto, mas sei que você voltou pras plêiades, a 444,2 anos-luz daqui, pra relatar os dados que você adquiriu da terra: são todos uns mesquinhos tontos que só fazem merda mas às vezes amam e se divertem. Você amava e se divertia. Você deixa pra trás a obra mais perfeita que já vi, todos os textos, todas as brilhantes ideias de jerico que nem chegaram a ser realizadas (pode deixar que eu realizo) e os poemas. aqueles lindos poemas. ai de alguém apagá-los das paredes. tudo sobre você sempre me impressionou, é como se você fosse o protótipo da mãe legal: anárquica, generosa, engraçada, gentil, doida e ainda por cima não me julgou naquela fase que eu só dormia se tivesse um guarda-chuva aberto em cima de mim", escreveu a menina, em seu perfil do Instagram. 
No post, que veio acompanhado de uma foto, a filha de Fernanda Young continuou: "Vai ser difícil sem você mas vamos conseguir, prometo. e pode acreditar que tudo que eu fizer vai ter uma pitada sua, porque você é a minha maior inspiração. você é eterna. que orgulho de ser sua filha. te amo e obrigada pelos mais lindos 19 anos". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados