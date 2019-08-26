Filha de Fernanda Young emociona ao se despedir: "Vai ser difícil"

Estela May, de 19 anos, é uma das filhas da atriz e roteirista Fernanda Young. A jovem se despediu da mãe com um texto emocionante.
"Mamãe, eu nunca doí tanto, mas sei que você voltou pras plêiades, a 444,2 anos-luz daqui, pra relatar os dados que você adquiriu da terra: são todos uns mesquinhos tontos que só fazem merda mas às vezes amam e se divertem. Você amava e se divertia. Você deixa pra trás a obra mais perfeita que já vi, todos os textos, todas as brilhantes ideias de jerico que nem chegaram a ser realizadas (pode deixar que eu realizo) e os poemas. aqueles lindos poemas. ai de alguém apagá-los das paredes. tudo sobre você sempre me impressionou, é como se você fosse o protótipo da mãe legal: anárquica, generosa, engraçada, gentil, doida e ainda por cima não me julgou naquela fase que eu só dormia se tivesse um guarda-chuva aberto em cima de mim", escreveu a menina, em seu perfil do Instagram.
No post, que veio acompanhado de uma foto, a filha de Fernanda Young continuou: "Vai ser difícil sem você mas vamos conseguir, prometo. e pode acreditar que tudo que eu fizer vai ter uma pitada sua, porque você é a minha maior inspiração. você é eterna. que orgulho de ser sua filha. te amo e obrigada pelos mais lindos 19 anos".