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Felicidade

Fernando Rocha conta como se reinventou após sair da Globo

Jornalista lança livro 'Como ser leve em um mundo pesado', pela Editora Rocco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 18:08

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:08

Como se reinventar depois de quase 30 anos trabalhando na mesma empresa? Parece uma tarefa difícil quando é imposta, quando sair do cargo não é por vontade própria. E foi assim com Fernando Rocha, apresentador do "Bem Estar", ao lado de Mariana Ferrão, e que deixou a Rede Globo em fevereiro do ano passado. 
O jornalista Fernando Rocha lança o livro
O jornalista Fernando Rocha lança o livro "Como ser leve em um mundo pesado" Crédito: Arquivo Pessoal
Fernando carregou por anos o humor como marca registrada em seu trabalho como jornalista. Em 2018, um encontro inusitado entre ele e Sérgio Mallandro gerou memes e comentários nas redes sociais. 
"A gente é o que faz e também faz o que a gente é. O humor sempre fez parte da minha rotina. É orgânico. Tudo o que eu fiz e tudo o que ainda vou fazer sempre vai ter essa característica. Quanto ao encontro com o Sérgio foi mais um meme pra coleção. Natural né?", brinca Fernando Rocha, em entrevista.
Após sair da Globo, o jornalista percebeu que a alegria que lhe é peculiar, o pensamento positivo e a sua energia, poderiam servir para um propósito. Foi então que decidiu escrever o livro "Como ser leve em um mundo pesado", lançado pela Editora Rocco nesta sexta-feira (30).
"A busca e o encontro do propósito é algo mais simples do que parece. Aristóteles criou uma definição ótima já faz muito tempo: propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. É algo que você sabe fazer e que o mundo precisa. Simples assim", afirma o jornalista, quando perguntado sobre o que pretende semear no coração dos leitores.

INICIATIVA

O jornalista reuniu, na publicação, cinco aprendizados nesse período de mudança pessoal: perceber os sinais, ter iniciativa, rir de si mesmo, ser resiliente e conhecer as próprias emoções.
Atualmente, Rocha também é influenciador digital e participa de lives e palestras sobre saúde e bem-estar. Os oito anos comandando um programa de TV sobre essa temática ajudaram. 
"Um jornalista de TV é também um 'generalista'. Durante essas três décadas na Globo, passei pelas editorias de quase todos os jornais da casa. Trabalhei em Belo Horizonte, no Rio, em Recife e em São Paulo. Além do esporte, fui também repórter de trânsito, de comunidade, de tudo mesmo. Quando fui chamado para o "Bem Estar", encarei como mais um dos muitos desafios. Mas é claro que o contato diário com médicos é uma experiência bem diferente da rotina de qualquer redação", lembra.

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Com uma palestra baseada em seu primeiro livro - "Na medida do possível (ou quase)" -, um manual sobre a vida saudável, ele viajou pelo Brasil dividindo suas histórias e superações: dos treinos diários para a "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", até o regime-reportagem que o fez eliminar quase 20 quilos em dois meses.
Agora, em 2020, a pandemia do novo coronavírus fez com que o jornalista refletisse: "Mudar é um processo natural e inevitável. Nessa mudança, dor e medo são partes integrantes do processo e não podem ser vendidos separadamente. Embora seja uma experiência muito pessoal, existem pontos em comum nesse aprendizado que podem ser úteis para todo mundo. O clique é de cada um, mas a virada de chave é a mesma. Por isso eu decidi escrever esse livro", diz Fernando Rocha, no primeiro capítulo do livro.

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