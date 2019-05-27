Home
>
Famosos
>
Faustão aproveita presença de Lulu Santos para criticar Bolsonaro

Faustão aproveita presença de Lulu Santos para criticar Bolsonaro

Em comparação com a música de Lulu feita em 1964, "Assim Caminha a Humanidade", o apresentador do programa dominical disse que não sabe para onde vai a humanidade