Fátima Bernardes e Tatá Werneck se beijam durante programa

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:01
- Atualizado há 6 anos
O clima esquentou nos estúdios do "Lady Night". É que a apresentadora da atração, Tatá Werneck, e Fátima Bernardes trocaram até beijo (de verdade!) durante a entrevista que tiveram.
Uma foto foi compartilhada na web pela noiva de Rafa Vitti no Instagram.
"Segunda feira dia 15 estreia Lady Night versão especial grávida com hemorroida! Teremos a maravilhosa (sério. sem palavras. Que mulher) Fátima Bernardes, como você nunca viu! Fiquei ainda mais fã! Ela é tão... Te amo, Fátima! Fofa, inteligente, engraçada, espirituosa", escreveu a humorista na legenda.
