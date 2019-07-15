Home
Fátima Bernardes e Tatá Werneck se beijam durante programa

Apresentadoras estiveram juntas no "Lady Night", comandado por Tatá

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:01

 - Atualizado há 6 anos

O clima esquentou nos estúdios do "Lady Night". É que a apresentadora da atração, Tatá Werneck, e Fátima Bernardes trocaram até beijo (de verdade!) durante a entrevista que tiveram.

As apresentadoras Tatá Werneck e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

"Segunda feira dia 15 estreia Lady Night versão especial grávida com hemorroida! Teremos a maravilhosa (sério. sem palavras. Que mulher) Fátima Bernardes, como você nunca viu! Fiquei ainda mais fã! Ela é tão... Te amo, Fátima! Fofa, inteligente, engraçada, espirituosa", escreveu a humorista na legenda. 

