Fãs de Maiara tentam invadir banheiro e ficam presas: "Loucas"

Em vídeo feito pela cantora, é possível ver duas cabeças na báscula do banheiro

Publicado em 9 de julho de 2019 às 13:12

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @maiara

Maiara tomou um susto daqueles na noite da última segunda-feira (8), quando fez show em Tabapuã com a irmã, Maraísa. A cantora se deparou com duas fãs que tentavam invadir o banheiro de seu quarto de hotel pela báscula. 

"Gente essas fãs são loucas! A mulher entrou no meu banheiro, caramba! Olha isso, vocês querem me matar de susto? Eu estou ouvindo: 'Maiara', 'Maiara', 'Maiara', vindo do banheiro e falei: 'Gente, o que está acontecendo?' Olha só essas loucas!", disse a cantora, em vídeo, assustada. 

Fãs tentam invadir banheiro de hotel em que estava hospedada Maiara, dupla de Maraísa, pela báscula e acabam presas Crédito: Reprodução/Instagram

Na sequência, a sertaneja completou: "Vocês são loucas, vocês querem me matar do coração? Eu vou morrer! Não façam isso, caramba". 

No fim, as meninas acabaram ficando presas e tiveram que ser resgatadas pela equipe da cantora, que levou a situação na esportiva. "Ela está presa lá do outro lado e não consegue sair. Ela pulou para dentro do negócio ali e o portão está trancado. Alguém tem que destrancar ela. E agora, mulher? Meu Deus, você está presa aí. Vai ficar aí, não mandei pular", finalizou a cantora, em tom de humor. 

