Famosos se divertem na web com fotos de como seriam mais velhos

O aplicativo que faz a montagem viralizou nas redes sociais. Saiba como entrar na brincadeira

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 14 de julho de 2019 às 16:49

 - Atualizado há 6 anos

Um aplicativo que muda a aparência da pessoa para mais velha viralizou nas redes sociais. Famosos como Angélica, Xuxa, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, entre outras celebridades, caíram na brincadeira e estão se divertindo com o resultado.

A Xuxa, por exemplo, compartilhou a foto com a seguinte legenda: "gente, resolvi não fazer mais fotos com filtros... essa sou eu... pelo menos é assim que muita gente me vê."

Já Angélica publicou a foto e disse que adorou as marcas de alegrias, tristezas, aprendizados, enfim, da vida. 

A atriz Giovana Ewbank não ficou de fora e postou uma foto com o marido, Bruno Gagliasso. Na legenda, ela se declarou: "daqui até a eternidade".

ENTRE NA BRINCADEIRA

Gostou da brincadeira e não quer ficar de fora? Basta baixar o aplicativo gratuito FaceApp. A tecnologia usa um sistema de reconhecimento facial para fazer a montagem e transformar o rosto da pessoa. Quando se escolhe a opção "idoso", são adicionados rugas e cabelos brancos. Faça um teste!

