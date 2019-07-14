Viralizou na web

Famosos se divertem na web com fotos de como seriam mais velhos

O aplicativo que faz a montagem viralizou nas redes sociais. Saiba como entrar na brincadeira

Publicado em 14 de julho de 2019 às 16:49 - Atualizado há 6 anos

Um aplicativo que muda a aparência da pessoa para mais velha viralizou nas redes sociais. Famosos como Angélica, Xuxa, Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank, entre outras celebridades, caíram na brincadeira e estão se divertindo com o resultado.

A Xuxa, por exemplo, compartilhou a foto com a seguinte legenda: "gente, resolvi não fazer mais fotos com filtros... essa sou eu... pelo menos é assim que muita gente me vê."

Já Angélica publicou a foto e disse que adorou as marcas de alegrias, tristezas, aprendizados, enfim, da vida.

A atriz Giovana Ewbank não ficou de fora e postou uma foto com o marido, Bruno Gagliasso. Na legenda, ela se declarou: "daqui até a eternidade".

VEJA A GALERIA DE FOTOS

ENTRE NA BRINCADEIRA

Gostou da brincadeira e não quer ficar de fora? Basta baixar o aplicativo gratuito FaceApp. A tecnologia usa um sistema de reconhecimento facial para fazer a montagem e transformar o rosto da pessoa. Quando se escolhe a opção "idoso", são adicionados rugas e cabelos brancos. Faça um teste!

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta