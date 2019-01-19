Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Família de MC Melody muda foco de carreira da cantora após denúncias no MP

A partir de agora o youtuber Felipe Neto vai cuidar da imagem da Melody e da sua irmã Bella Angel, 14

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 00:20

Publicado em 

19 jan 2019 às 00:20
Melody posta fotos em poses sensuais no Instagram Crédito: Reprodução Internet
Depois da polêmica envolvendo as publicações da MC Melody, 11, o pai da celebridade mirim resolveu mudar o foco da carreira da cantora. A partir de agora o youtuber Felipe Neto vai cuidar da imagem da Melody e da sua irmã Bella Angel, 14.
Em parceria com Sabrina Bittencourt, fundadora da Escola com Asas, o youtuber fará o controle das redes sociais das crianças e vai orientar os pais sobre as propostas de trabalho recebidas pelas garotas.
"O Felipe vai cuidar da carreira, imagem e nos ajudar na mudança de foco da carreira, mas não será o empresário delas", garante Thiago Abreu, o Belinho, pai das celebridades mirins.
As mudanças foram anunciadas nesta sexta-feira (18) após o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) iniciar nova investigação sobre as "condições do núcleo familiar da MC Melody". O procedimento tramita em sigilo por tratar de direitos de pessoa menor de idade.
Em 2015, os responsáveis pela menor de idade assinaram um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o MP-SP depois de uma investigação sobre a exposição das garotas. Agora, os promotores receberam novas denúncias e apuram a situação que pode ou não virar inquérito ou processo judicial.
"Na próxima semana vamos apresentar um plano de ação ao Ministério Público", diz Sabrina Bittencourt. De acordo com ela, o trabalho com as meninas não será apenas artístico, mas vai envolver também acompanhamento psicoterapêutico.
"A intenção é passar uma mensagem coerente com a faixa etária dela, mas não vamos infantiliza-la", garante a mentora ao afirmar que pretende abrir o leque de projetos sociais e uma cultura diversificada para as garotas.
Em nota, Felipe Neto disse que fará uma blindagem dos conteúdos publicados pelas influenciadoras, com o intuito de remover todo tipo de publicação que possa comprometer a inocência compatível com suas idades.
"O objetivo é proteger Melody e Bella e levar um acompanhamento que possa guiá-las nesse mundo de superexposição, corrigir seus comportamentos e fazer com que tenham uma vida sempre saudável, física e mentalmente."
Uma equipe será montada ao redor das menores para preservá-las de qualquer tipo de exposição incompatível com a idade, além de trabalhar junto à sua família e profissionais que tiverem contato com as garotas.
Todos os custos dessa operação serão pagos por Felipe Neto, em conjunto com Sabrina Bittencourt.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados