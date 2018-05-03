Fábio Assunção é preso por dirigir bêbado

O ator Fábio Assunção foi preso mais uma vez na manhã desta quinta-feira (3), em São Paulo. Ele dirigia embriagado quando foi levado para o 78º Distrito Policial, nos Jardins. Ele se envolveu em um acidente com outros três carros e, em seguida, foi detido. Atualmente, Fábio faz parte do elenco de "Onde Nascem os Fortes", da TV Globo, onde dá vida a Ramiro Curió.