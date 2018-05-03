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Em São Paulo

Fábio Assunção é preso por dirigir bêbado

Ele já foi preso ano passado, ao se envolver em uma briga, em Pernambuco

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 11:50
Fábio Assunção Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
O ator Fábio Assunção foi preso mais uma vez na manhã desta quinta-feira (3), em São Paulo. Ele dirigia embriagado quando foi levado para o 78º Distrito Policial, nos Jardins. Ele se envolveu em um acidente com outros três carros e, em seguida, foi detido. Atualmente, Fábio faz parte do elenco de "Onde Nascem os Fortes", da TV Globo, onde dá vida a Ramiro Curió. 
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Mas essa não é a primeira vez. No ano passado, o ator foi preso por se envolver em uma briga em Arcoverde, em Pernambuco. Na ocasião, ele foi autuado por desacato, desobediência, resistência e dano ao patrimônio público. Ele pagou dez salários mínimos de fiança - R$ 9.370,00.

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