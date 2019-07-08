Home
>
Famosos
>
Fábio Assunção devora leite condensado em flagra da namorada

Fábio Assunção devora leite condensado em flagra da namorada

Cenas foram postadas nas redes sociais da namorada

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:12

 - Atualizado há 6 anos

Fábio Assunção foi pego no flagra na madrugada desta segunda-feira (8). Em gravação feita por Mel Pedroso, sua namorada, o ator aparece devorando uma lata de leite condensado. No post, compartilhado nas redes sociais, ela brincou: "Na madrugada. Sonâmbulo. Faminto". 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Durante a gravação, a moça brinca mais: "Estou fazendo um novo filme do Fábio Assunção. O filme é extremamente polêmico. Ele comendo uma lata de leite de condensado de madrugada. Olha, gente, como ele devora. Esse vídeo tem que ser compartilhado por todos os WhatsApp do Brasil. Como você se sente depois de devorar uma lata de condensado?". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais