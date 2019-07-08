Fábio Assunção devora leite condensado em flagra da namorada

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:12
- Atualizado há 6 anos
Fábio Assunção foi pego no flagra na madrugada desta segunda-feira (8). Em gravação feita por Mel Pedroso, sua namorada, o ator aparece devorando uma lata de leite condensado. No post, compartilhado nas redes sociais, ela brincou: "Na madrugada. Sonâmbulo. Faminto".
Durante a gravação, a moça brinca mais: "Estou fazendo um novo filme do Fábio Assunção. O filme é extremamente polêmico. Ele comendo uma lata de leite de condensado de madrugada. Olha, gente, como ele devora. Esse vídeo tem que ser compartilhado por todos os WhatsApp do Brasil. Como você se sente depois de devorar uma lata de condensado?".
