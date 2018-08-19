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Fábio Assunção ajuda artista de rua a se reencontrar com a mãe

O homem pediu ao ator que enviasse uma foto para a mãe dele, e ela respondeu: 'Ela agradeceu por poder matar as saudades'

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 18:57
Fábio Assunção Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
No último sábado, 18, Fábio Assunção publicou em seu Instagram uma foto ao lado de um artista de rua e fez um relato sobre como o ajudou a se reencontrar com sua mãe.
O ator conta que viu o artista na rua, que faz artesanato com folhas de palmeira, e pediu-lhe para fazer um presente para a filha dele, Ella. "Pedi a ele que fizesse algo pra minha filha. Ele fez e dedicou a Ella, mas me fez um pedido - uma foto e que eu a enviasse à mãe dele, dona Sueli, (nome também da minha mãe)", contou Assunção.
Então o homem passou o telefone de Sueli para o ator, que ligou para ela. "Ontem a dona Sueli me retornou com áudios muito emocionada. Foi um reencontro, havia algum tempo que ela não tinha notícias dele. Ela então agradeceu por poder matar as saudades. Tudo tem seu tempo, mas claro que tô agora aqui torcendo para que os dois fiquem mais próximos", relatou o ator.
Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a atitude do ator. "Parabéns, te admiro muito", comentou uma internauta. "Que história legal, tomara que eles se reaproximem", comentou uma fã.

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