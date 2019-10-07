Home
Ex-The Voice e sobrinho de Silas Malafaia dão beijão: "Poc in Rio"

Em entrevista ao Uol, bonitão disse que não tem convívio com o pastor e disse que foi criticado por Malafaia na web após assumir noivado homoafetivo

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:51

 - Atualizado há 6 anos

O modelo Rodrigo Westermann e o noivo, o DJ e produtor Leandro Buenno, em dia de Rock in Rio 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigowm

O ex-The Voice Leandro Bueno e o noivo, o modelo Rodrigo Westermann Malafaia, sobrinho-neto do pastor Silas Malafaia, trocaram beijos apaixonados em camarote de cerveja da noite do último sábado (5), no Rock in Rio. 

"Vim curtir o show da Anitta, da Pink e do Black Eyed Peas. Também queria ir ao palco Sunset ver Anavitoria, mas não sei se consigo. Hoje, o line-up está ótimo. Bem gay. Poc in Rio", brincou Rodrigo. 

O bonitão revelou que o pastor o atacou no Twitter apos ele assumir publicamente o romance homoafetivo. No entanto, rebate: "Ele fez dois tuítes acabando comigo, me chamando de pilantra e falando que era mentira, que eu tinha falado aquilo para me promover". O modelo ainda fez questão de dizer que ele é, sim, da família, mas é distante. A entrevista foi publicada pelo Uol. 

Este vídeo pode te interessar

