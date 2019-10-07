Ex-The Voice e sobrinho de Silas Malafaia dão beijão: "Poc in Rio"

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:51
- Atualizado há 6 anos
O ex-The Voice Leandro Bueno e o noivo, o modelo Rodrigo Westermann Malafaia, sobrinho-neto do pastor Silas Malafaia, trocaram beijos apaixonados em camarote de cerveja da noite do último sábado (5), no Rock in Rio.
"Vim curtir o show da Anitta, da Pink e do Black Eyed Peas. Também queria ir ao palco Sunset ver Anavitoria, mas não sei se consigo. Hoje, o line-up está ótimo. Bem gay. Poc in Rio", brincou Rodrigo.
O bonitão revelou que o pastor o atacou no Twitter apos ele assumir publicamente o romance homoafetivo. No entanto, rebate: "Ele fez dois tuítes acabando comigo, me chamando de pilantra e falando que era mentira, que eu tinha falado aquilo para me promover". O modelo ainda fez questão de dizer que ele é, sim, da família, mas é distante. A entrevista foi publicada pelo Uol.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o