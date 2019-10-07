Caio Castro exibe carrões de luxo de R$ 3 milhões: "Rolezinho"

Na web, em post que o global fez, os fãs só souberam brincar com toda a cena e pedir até carona para o ator: "Me dá carona". Outro, comentou: "Que poder!". Uma outra internauta disse ainda: "Tá podendo, hein!".

Tudo isso aconteceu depois de Caio ir ao Rock in Rio, onde foi visto ao lado de Grazi Massafera, apontada como seu último affair. Os dois estiveram lá no gramado do festival, assistindo à apresentação da banda Foo Fighters em clima de romance.