Ex-namorado de Nicki Minaj acusa cantora de atacá-lo com uma faca

O rapper Safaree acusou, com quem teve um relacionamento por mais de dez anos, de atacá-lo com uma. Na ocasião, ele teria ficado seriamente ferido e foi levado às pressas ao hospital.

Safaree publicou uma série de tuítes comentando sobre seu relacionamento com Nicki Minaj. Em um deles, o rapper escreve: "Lembra da noite que você me cortou e eu quase morri. A polícia e a ambulância tiveram que me levar em uma maca e eu tive que mentir e dizer a eles que estava tentando me matar para que eles não te levassem para a cadeia. Quando coisas assim começam a acontecer mais de uma vez, é hora de mergulhar".