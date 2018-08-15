Ex-namorado de Nicki Minaj acusa cantora de atacá-lo com uma faca

O rapper Safaree acusou Nicki Minaj, com quem teve um relacionamento por mais de dez anos, de atacá-lo com uma faca. Na ocasião, ele teria ficado seriamente ferido e foi levado às pressas ao hospital.
Safaree publicou uma série de tuítes comentando sobre seu relacionamento com Nicki Minaj. Em um deles, o rapper escreve: "Lembra da noite que você me cortou e eu quase morri. A polícia e a ambulância tiveram que me levar em uma maca e eu tive que mentir e dizer a eles que estava tentando me matar para que eles não te levassem para a cadeia. Quando coisas assim começam a acontecer mais de uma vez, é hora de mergulhar".
Em resposta, Nicki também publicou declarações em sua conta no Twitter, rebatendo os argumentos do ex-namorado. Ela finalizou pedindo a atenção dos fãs ao seu novo álbum, Queen: "Se você me curte e curte esse álbum, vamos mudar nosso foco de volta apenas às coisas positivas. Estou tão orgulhosa de #Queen. As pessoas matariam para lançar um trabalho tão aclamado pela crítica. Estou com um ótimo humor e vocês deviam estar também. A Deus seja a glória!".
O casal terminou o relacionamento em 2014, após Safaree ter supostamente traído a cantora com uma ex-atriz pornô.