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Ex só no amor

Ex-marido defende Anitta: 'Deveria ser orgulho de todo um país'

Empresário ficou chateado com comentário de internauta atacando a funkeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 12:51

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 12:51

Anitta e seu ex-marido, Thiago Magalhães Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-marido de Anitta, Thiago Magalhães, defendeu a cantora, que vem recebendo ataques nas redes sociais por não se posicionar politicamente. Separados há menos de um mês, o empresário não curtiu um comentário feito por uma internauta detonando a funkeira. Thiago fez um desabafo, destacando as qualidades de sua ex-esposa. 
Da Larissa eu posso falar com toda a certeza do mundo. Afinal, a gente viveu junto durante um bom tempo. E não existe maneira melhor de conhecer uma pessoa do que acordar e dormir do lado dela. Você tem razão: eu realmente me dei bem! Mas me dei bem por ter convivido e aprendido com essa pessoa, que deveria ser o orgulho de todo um país
Thiago Magalhães, ex-marido de Anitta, em resposta a uma internauta que atacou a cantora
. Crédito: Reprodução/Instagram

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