Ex-marido defende Anitta: 'Deveria ser orgulho de todo um país'

O ex-marido de Anitta, Thiago Magalhães, defendeu a cantora, que vem recebendo ataques nas redes sociais por não se posicionar politicamente. Separados há menos de um mês, o empresário não curtiu um comentário feito por uma internauta detonando a funkeira. Thiago fez um desabafo, destacando as qualidades de sua ex-esposa.
Da Larissa eu posso falar com toda a certeza do mundo. Afinal, a gente viveu junto durante um bom tempo. E não existe maneira melhor de conhecer uma pessoa do que acordar e dormir do lado dela. Você tem razão: eu realmente me dei bem! Mas me dei bem por ter convivido e aprendido com essa pessoa, que deveria ser o orgulho de todo um país