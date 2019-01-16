Home
>
Famosos
>
Ex-integrante das Frenéticas, Edyr de Castro morre aos 72 anos

Ex-integrante das Frenéticas, Edyr de Castro morre aos 72 anos

Cantora e atriz morreu de falência múltipla dos órgãos; Edyr sofria de Alzheimer e vivia no Retiro dos Artistas