Ex-Globeleza Valéria Valenssa revela que está separada de Hans Donner

Os dois estavam há 27 anos juntos e traição teria motivado o fim do relacionamento

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:28 - Atualizado há 6 anos

Chegou ao fim o casamento da ex-Globeleza Valéria Valenssa, 47, com Hans Donner, 70, criador do logotipo da TV Globo e de diversas vinhetas de Carnaval e da programação da emissora. Ambos ficaram juntos por 27 anos.

A ex-Globeleza Valéria Valenssa e seu ex-marido, Hans Donner Crédito: Reprodução/Instagram

O anúncio foi feito pela própria modelo em suas redes sociais. "Estivemos juntos por 27 anos, em que compartilhamos de muito respeito. Cerca de dois anos estamos passando por um processo cauteloso de separação. E justamente por isso, gostaríamos de pedir que respeitem esse momento e não criem nenhum motivo", revelou.

Na última quarta-feira (3), a ex-Globeleza havia desmentido a informação de que estava em processo de separação em mensagem no Instagram. "Hoje pela manhã fui surpreendida por um jornal carioca que anunciou minha separação. Como pessoa pública, jamais renunciarei a falar algo sobre mim para os meus fãs e, sempre que tiver assuntos pertinentes a eles, farei questão de esclarecer, com o mesmo carinho e cuidado com que sempre os tratei", disse.

Crédito: Reprodução/Instagram @valeriavalenssa

Ela completou, à época. "Construímos uma linda família com dedicação, amor e respeito. Neste momento não temos qualquer declaração a dar sobre o assunto. Obrigada pelas declarações de carinho."

Juntos eles são pais de dois filhos: João Henrique Donner e João Gabriel Donner.

De acordo com o jornalista Leo Dias, Valeria teria traído Donner com um empresário rico com 18 anos a menos do que ele.

