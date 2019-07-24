Home
>
Famosos
>
Ex de Anitta é convidado para "A Fazenda", diz colunista

Ex de Anitta é convidado para "A Fazenda", diz colunista

Atualmente, o bonitão vive um romance com a funkeira Pocah

Agência Folha Press

Publicado em 24 de julho de 2019 às 17:00

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/instagram @souzaronan

Ronan Souza, ex-namorado da cantora Anitta, recebeu um convite para participar da próxima edição do reality show A Fazenda

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

A informação foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a jornalista, o convite para participar da 11ª edição ainda não foi respondido pelo rapaz.

Crédito: Reprodução/instagram @souzaronan

Atualmente, Souza vive um romance com MC Pocah. O casal foi visto pelo público pela primeira vez no dia 14 de julho, quando a cantora publicou uma foto ao lado de Souza, sorrindo e com a mão em seu rosto.

> Pocah vive romance com ex de Anitta, diz colunista

A publicação rendeu comentários positivos e negativos, mas Pocah acabou excluindo a foto das redes. Ao blog do Leo Dias, a cantora explicou que os dois estavam apenas "ficando" depois que perceberam que tinham alguns amigos em comum. 

O relacionando de Souza com Anitta chegou ao fim em março deste ano, antes do Carnaval, e a cantora já engatou um namoro com Pedro Scooby, que enfrenta uma separação polêmica com a ex-esposa Luana Piovani.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

pedro scooby

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais