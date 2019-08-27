Ex-BBB Gleici Damasceno chora e desabafa após receber críticas

A ex-BBB Gleici Damasceno, ganhadora da edição de 2018 do reality da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @gleicidamasceno

ex-BBB Gleici Damasceno , 24, usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para desabafar sobre as críticas que tem recebido. Ela não especificou quais seriam as mensagens que a teriam magoado, mas afirma que foram comentários na internet, inclusive de pessoas que ela conhece.

"Seus comentários afetam, machucam. Estou falando de modo geral. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que aguentar tudo. Mesmo me considerando uma pessoa que já passou por muita coisa na vida, às vezes eu leio um comentário e me sinto muito machucada", afirmou Gleici em sua conta no Instagram.

Ela ainda completa: "Acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado, ter uma responsabilidade emocional com o outro. Isso é quase inexistente. Nós somos reais, seres humanos. Tem que se colocar um pouco no lugar do outro. A gente fala tanto em empatia, é uma palavra que se popularizou tanto, mas praticar é muito difícil".

Gleici, que ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB-18, voltou a ser notícia na semana passada, após seu ex-namorado e também ex-BBB, Wagner Santiago, 35, se envolver em um acidente de carro em Rio Branco, capital do Acre, ferindo um um ciclista. Ele dirigia o carro de Gleici na ocasião.