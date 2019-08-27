Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-BBB

Ex-BBB Gleici Damasceno chora e desabafa após receber críticas

Ela não especificou quais seriam as mensagens que a teriam magoado, mas afirma que foram comentários na internet, inclusive de pessoas que ela conhece

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 23:43

Publicado em 

26 ago 2019 às 23:43
A ex-BBB Gleici Damasceno, ganhadora da edição de 2018 do reality da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @gleicidamasceno
A ex-BBB Gleici Damasceno, 24, usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para desabafar sobre as críticas que tem recebido. Ela não especificou quais seriam as mensagens que a teriam magoado, mas afirma que foram comentários na internet, inclusive de pessoas que ela conhece. 
"Seus comentários afetam, machucam. Estou falando de modo geral. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que aguentar tudo. Mesmo me considerando uma pessoa que já passou por muita coisa na vida, às vezes eu leio um comentário e me sinto muito machucada", afirmou Gleici em sua conta no Instagram.  
> Ex-BBBs Gleici e Wagner terminam namoro: "Doloroso"
Ela ainda completa: "Acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado, ter uma responsabilidade emocional com o outro. Isso é quase inexistente. Nós somos reais, seres humanos. Tem que se colocar um pouco no lugar do outro. A gente fala tanto em empatia, é uma palavra que se popularizou tanto, mas praticar é muito difícil". 
Gleici, que ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB-18, voltou a ser notícia na semana passada, após seu ex-namorado e também ex-BBB, Wagner Santiago, 35, se envolver em um acidente de carro em Rio Branco, capital do Acre, ferindo um um ciclista. Ele dirigia o carro de Gleici na ocasião.
> Ex-BBB Wagner atropela ciclista com carro da ex-namorada Gleici 
Nesta segunda, o site ac24horas afirmou que o veículo, um Fiat Cronos, estava com o IPVA e licenciamento vencidos e acumulava 11 multas de trânsito, sendo duas aplicadas em Rio Branco e nove no Rio de Janeiro. O carro continua apreendido no pátio do Detran-AC. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados