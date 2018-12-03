Ex-BBB Breno Simões deve quase R$ 800 mil a ex-funcionária

Crédito: Reprodução/Instagram @brenosimoes

O ex-BBB Breno Simões recentemente viajou com a namorada e também ex-BBB, Paula Amorim, para a Colômbia. Mas, segundo o colunista Leo Dias, enquanto o bonitão esbanjava em ilhas paradisíacas, aqui no Brasil o nome dele está envolvido em uma dívida de quase R$ 800 mil.

A dívida é referente a uma causa trabalhista movida por uma ex-funcionária da Tribais Lanches Ltda., da qual Breno é sócio.

Ivanildes dos Santos Souza, segundo Leo Dias, pediu na Justiça verbas trabalhistas não pagas. Como a Tribais Lanches não pagou e não se manifestou no processo, houve desconsideração de personalidade jurídica e os sócios passaram a responder o processo individualmente.