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Dívida

Ex-BBB Breno Simões deve quase R$ 800 mil a ex-funcionária

Dívida é referente a uma causa trabalhista

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 12:54
Crédito: Reprodução/Instagram @brenosimoes
O ex-BBB Breno Simões recentemente viajou com a namorada e também ex-BBB, Paula Amorim, para a Colômbia. Mas, segundo o colunista Leo Dias, enquanto o bonitão esbanjava em ilhas paradisíacas, aqui no Brasil o nome dele está envolvido em uma dívida de quase R$ 800 mil. 
A dívida é referente a uma causa trabalhista movida por uma ex-funcionária da Tribais Lanches Ltda., da qual Breno é sócio. 
Ivanildes dos Santos Souza, segundo Leo Dias, pediu na Justiça verbas trabalhistas não pagas. Como a Tribais Lanches não pagou e não se manifestou no processo, houve desconsideração de personalidade jurídica e os sócios passaram a responder o processo individualmente. 
De acordo com o colunista, Ivanildes alega que quando voltou da licença maternidade foi despedida sem motivo. 

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