Evangélica, Andressa Urach remove tatuagem com nome do filho

Desde que decidiu se converter, Andressa Urach foi aos poucos mudando de conduta. Agora, a evangélica que tinha vários desenhos no corpo resolveu remover a tatuagem com o nome do filho, que ficava na nuca.
Em seu perfil do Instagram, a modelo mostrou o processo de remoção: "Hoje comecei a apagar com laser minhas tatuagens. O terço do ombro e o nome do meu filho Arthur do meu pescoço". "Amo meu filho, mas não gosto mais de tatuagem e me arrependo de ter feito todas elas", continuou.
Toda a mudança na vida da ex-Miss Bumbum começou em 2015, quando ela teve complicações de saúde que a deixaram entre a vida e a morte.
