"Ô loco, meu!"

Esposa gata de Faustão exibe corpão de biquíni na praia

Boa forma de Luciana Cardoso virou assunto na web

Publicado em 4 de julho de 2019 às 13:21 - Atualizado há 6 anos

Crédito: TV Globo/Reprodução

Sempre que divulga uma nova foto nas redes, Luciana Cardoso, a esposa de Fausto Silva, dá o que falar. Dessa vez, a bonitona apareceu ao lado de amigas, usando um biquíni, na praia.

No clique, compartilhado em seus stories do Instagram, a companheira do global dá show de boa forma aos 42 anos.

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, é a segunda, da esquerda para a direita Crédito: Reprodução/Instagram @lucard

Em páginas que publicaram a foto de Luciana, elogios não faltam: "Que linda", escreveu um. Outro ponderou: "Que sorte Faustão tem". Uma outra fã disse: "Ótima forma. Parabéns".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta