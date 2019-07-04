Esposa gata de Faustão exibe corpão de biquíni na praia

Publicado em 4 de julho de 2019 às 13:21
- Atualizado há 6 anos
Sempre que divulga uma nova foto nas redes, Luciana Cardoso, a esposa de Fausto Silva, dá o que falar. Dessa vez, a bonitona apareceu ao lado de amigas, usando um biquíni, na praia.
No clique, compartilhado em seus stories do Instagram, a companheira do global dá show de boa forma aos 42 anos.
Em páginas que publicaram a foto de Luciana, elogios não faltam: "Que linda", escreveu um. Outro ponderou: "Que sorte Faustão tem". Uma outra fã disse: "Ótima forma. Parabéns".
