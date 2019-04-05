Erick Jacquin vai abrir restaurante francês a preços acessíveis

O chef francês Erick Jacquin Crédito: VECCOMM/Divulgação

No ar, na nova temporada de MasterChef, o chef francês Erick Jacquin anunciou que vai abrir um novo restaurante em São Paulo. Chamado de Président, o local deve abrir no início de junho e a especialidade, claro, será a gastronomia francesa.

Para Jacquin não foi um problema abrir ao restaurante ao mesmo tempo em que se tornou pai de gêmeos e estrela uma nova temporada do reality na Band. "Tenho apoio do meu sócio, da minha mulher, e estou realizando um sonho de muitos anos", conta Jacquin.

Ele afirma que, apesar de o restaurante estar em uma área nobre da cidade, nos Jardins, ele será um lugar para todos. "Não fazemos algo só para os vizinhos. Escolhi o bairro por ter encontrado lá um ponto muito bom. Ele terá dois andares e um ambiente moderno e descolado", afirma o chef.

O restaurante se chamará President porque será inspirado nos líderes de toda a história da França. "Tenho os retratos oficiais de todos os presidentes, e vou levá-los para o restaurante", conta Jacquin, que fará uma relação de cada líder com a gastronomia de cada época.