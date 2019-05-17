Larry Rudolph

Empresário muda versão e diz não saber quando Britney Spears retomará carreira

Na entrevista ao TMZ, Rudolph disse que Britney "possivelmente nunca mais" iria se apresentar em Las Vegas

Publicado em 17 de maio de 2019 às 02:34 - Atualizado há 6 anos

O empresário de Britney Spears, 37, Larry Rudolph se envolveu em uma polêmica sobre o futuro da carreira da cantora ao dizer ao TMZ que ela não faria mais shows. No entanto, nesta quinta(16), ele afirmou que veículos de comunicação distorceram a entrevista concedida anteriormente.

"Não foi isso que eu disse. Eu acabei dizendo que a residência em Las Vegas está oficialmente cancelada e que ela não me liga há meses para falar sobre fazer alguma coisa, então não tenho certeza 'se' ou 'quando' ela vai querer trabalhar de novo. É tão simples", afirmou o agente à revista People.

Na entrevista ao TMZ, Rudolph disse que Britney "possivelmente nunca mais" iria se apresentar em Las Vegas. No início do ano, a estrela do pop cancelou 31 apresentações, causando um prejuízo estimado em R$ 11 milhões.

Ao site da Billboard, o empresário falou também sobre o seu papel na vida da cantora. "Ela me liga se e quando ela quer trabalhar. Além disso, não estou envolvido em mais nada. Não [me envolvo com] a curadoria nem o tratamento médico, nem seus filhos. Nada mais", concluiu.

Na entrevista polêmica ao TMZ, Rudolph disse que Britney não possui condição mental ou física de continuar seus shows. O gatilho do afastamento teria sido a saúde de seu pai, Jamie Spears. "Tivemos que interromper os ensaios porque os remédios pararam de funcionar e ela ficou muito perturbada com a doença do pai."

Spears, que tem a tutela da cantora e foi acusado por fãs de Britney de internar a cantora à força em uma clínica psiquiátrica, teve um problema no intestino grosso no início do ano e sua recuperação exige cuidados.

"Eu não quero que ela trabalhe novamente até que ela esteja pronta, fisicamente e mentalmente. Se esse momento não chegar, que seja. Não tenho desejo ou capacidade de fazê-la trabalhar de novo. Eu estou aqui para quando ela quiser trabalhar. Se em algum momento ela quiser voltar, estarei aqui para dizer se é uma boa ou má ideia", concluiu Rudolph.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta