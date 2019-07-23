Empresário Marcus Buaiz ganha festa surpresa de Thiaguinho em Vitória

Publicado em 23 de julho de 2019 às 12:32
- Atualizado há 6 anos
Marcus Buaiz só celebra seus 40 anos na próxima sexta-feira (26), mas ganhou "parabéns para você" surpresa de Thiaguinho no "Tarzedinha Surreal", show de despedida que o cantor fez em Vitória no último domingo (21).
Amigo pessoal do marido de Fernanda Souza, o empresário teve bolo, doces e até um cantinho especial para cantar a nova idade dentro do evento.
Na web, Thiaguinho compartilhou uma foto feita ao lado de Marcus no Instagram e escreveu: "Meu irmão".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o