Empresário Marcus Buaiz ganha festa surpresa de Thiaguinho em Vitória

Marido de Wanessa Camargo completa 40 anos na próxima sexta (26);Thiaguinho postou foto ao lado do capixaba e se declarou: "Irmão"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 12:32 - Atualizado há 6 anos

O empresário Marcus Buaiz em pré-celebração de seus 40 anos, durante show de Thiaguinho em Vitória Crédito: Léo Gurgel

Marcus Buaiz só celebra seus 40 anos na próxima sexta-feira (26), mas ganhou "parabéns para você" surpresa de Thiaguinho no "Tarzedinha Surreal", show de despedida que o cantor fez em Vitória no último domingo (21).

Crédito: Léo Gurgel

Amigo pessoal do marido de Fernanda Souza, o empresário teve bolo, doces e até um cantinho especial para cantar a nova idade dentro do evento.

Na web, Thiaguinho compartilhou uma foto feita ao lado de Marcus no Instagram e escreveu: "Meu irmão".

Thiaguinho posta foto ao lado do empresário Marcus Buaiz e se declara: "Irmão" Crédito: Reprodução/Instagram @thbarbosa

