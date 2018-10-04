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"Egypt Station"

Emma Stone vai participar de novo clipe de Paul McCartney

Em evento, moderador cometeu gafe e anunciou a novidade; ainda não se sabe que faixa de 'Egypt Station' vai ganhar clipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 12:30

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 12:30

Nesta semana, Emma Stone participou de um painel organizado pela Child Mind Institute, ONG que apoia crianças com problemas de saúde mental. A atriz falou de sua batalha contra a ansiade, mas, sem querer, foi revelado que ela vai participar de um clipe de Paul McCartney.
. Crédito: Reprodução/Instagram @emmastone_inspiring
De acordo com a Hollywood Reporter, o moderador Harold S. Koplewicz perguntou para Emma: "O que vem em seguida?" e, antes de ela responder, ele continuou, "além de um vídeo com Paul McCartney".
Emma então respondeu: "Eu não acho que você deveria ter anunciado isso", e falou que está trabalhando em uma sequência de Zombieland, sem dar mais detalhes sobre a parceria musical.
No dia 7 de setembro, McCartney lançou Egypt Station, seu mais recente álbum. As faixas Fuh You e Back in Brazil foram as primeiras a ganhar um clipe, e ainda não se sabe qual será o próximo single.

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