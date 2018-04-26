Em comunicado, família de Avicii dá a entender que DJ se suicidou

DJ Avicii morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii

Cinco dias após a olícia de Omã descartar crime na morte do DJ Avicii, a família do hitmaker divulgou um segundo comunicado polêmico. Na mensagem, que não é clara, eles dão a entender que o DJ se suicidou.

"Quando ele parou de fazer a turnê, ele queria encontrar um equilíbrio na vida para ser feliz e ser capaz de fazer o que mais gostava - música. Ele realmente lutou com pensamentos sobre o significado, a vida, a felicidade. Ele não conseguia aguentar mais. Ele queria encontrar a paz", diz o comunicado.

A família acrescenta que o DJ e produtor sueco não "foi feito" para o mundo em que se encontrava. "Ele queria encontrar a paz. O Tim não foi feito para a máquina dos negócios em que se viu envolvido. Ele era um jovem sensível que amava os seus fãs mas que detestava os holofotes", frisam os familiares.

"O nosso amado Tim era uma alma frágil à procura de respostas para questões existenciais. Um perfeccionista que viajou e trabalhou muito e a um ritmo que o levou a um stress extremo ", lê-se ainda no comunicado da família.

Tim Berling, de 28 anos, foi encontrado morto no dia 20 de abril em Omã, no Oriente Médio, onde se encontrava de férias. A última apresentação de Avicii foi em 2016.

Avicii sofria de pancreatite aguda, em parte pelo excesso de bebida alcoolica. Em 2012, o DJ chegou a ficar 11 dias internado em um hospital por causa da doença.

Em 2014, Avicii cancelou todos os compromissos profissionais daquele ano. Seus representantes disseram que o DJ iria descansar em sua casa em Estocolmo, e se recuperar de complicações relacionadas a cirurgias para remover o apêndice e a vesícula biliar, feitas no começo daquele ano.