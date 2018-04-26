Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Em comunicado, família de Avicii dá a entender que DJ se suicidou

Família do DJ disse que Tim Berling 'queria encontrar a paz'. Avicii morreu na última sexta-feira, 20, em Omã, no Oriente Médio

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:38
DJ Avicii morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii
Cinco dias após a olícia de Omã descartar crime na morte do DJ Avicii, a família do hitmaker divulgou um segundo comunicado polêmico. Na mensagem, que não é clara, eles dão a entender que o DJ se suicidou.
"Quando ele parou de fazer a turnê, ele queria encontrar um equilíbrio na vida para ser feliz e ser capaz de fazer o que mais gostava - música. Ele realmente lutou com pensamentos sobre o significado, a vida, a felicidade. Ele não conseguia aguentar mais. Ele queria encontrar a paz", diz o comunicado.
A família acrescenta que o DJ e produtor sueco não "foi feito" para o mundo em que se encontrava. "Ele queria encontrar a paz. O Tim não foi feito para a máquina dos negócios em que se viu envolvido. Ele era um jovem sensível que amava os seus fãs mas que detestava os holofotes", frisam os familiares.
"O nosso amado Tim era uma alma frágil à procura de respostas para questões existenciais. Um perfeccionista que viajou e trabalhou muito e a um ritmo que o levou a um stress extremo ", lê-se ainda no comunicado da família.
> Leia mais notícias do Divirta-se
Tim Berling, de 28 anos, foi encontrado morto no dia 20 de abril em Omã, no Oriente Médio, onde se encontrava de férias. A última apresentação de Avicii foi em 2016.
Avicii sofria de pancreatite aguda, em parte pelo excesso de bebida alcoolica. Em 2012, o DJ chegou a ficar 11 dias internado em um hospital por causa da doença.
Em 2014, Avicii cancelou todos os compromissos profissionais daquele ano. Seus representantes disseram que o DJ iria descansar em sua casa em Estocolmo, e se recuperar de complicações relacionadas a cirurgias para remover o apêndice e a vesícula biliar, feitas no começo daquele ano.
Na segunda-feira (23), a família do artista agradeceu o apoio dos fãs do DJ. "Queremos agradecer o apoio e as palavras sobre o nosso filho e irmão. Estamos muito agradecidos a todos os que adoravam a música do Tim [Bergling], e que têm memórias preciosas devido às suas canções", escreveu a família de Avicii.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados