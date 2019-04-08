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Em ano sabático, Fernanda Souza afirma não ter planos para engravidar

Fãs levantaram rumores de que a apresentadora deu uma pausa na carreira para planejar a maternidade

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:14

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:14

08/04/2019 - Fernanda Souza e o marido, Thiaguinho Crédito: Instagram/@fernandasouzaoficial
Após rumores de que Fernanda Souza teria iniciado um ano sabático para engravidar, a apresentadora afirmou que ainda não tem planos para aumentar a família. "Estou sem planos, sem prazo. E acho essa liberdade ótima. Antigamente, assim que as pessoas se casavam, era quase obrigação ter filho. Hoje, a mulher tem autonomia para escolher seu momento. Os companheiros e até as famílias dos casais estão numa onda de menos cobrança. Estou deixando a vida me levar", disse Fernanda em entrevista ao jornal Extra.
No final do ano passado, foi anunciado que a temporada seguinte de Só Toca Top, da TV Globo, não contaria com ela, que apresenta o programa ao lado de Luan Santana.
Ao responder notícias de que ela tentaria
engravidar
, Fernanda afirmou: "Não disse que vou! Mas se por acaso eu quiser, não quero ter que deixar a equipe do programa 'na mão' para ter que arrumar uma outra pessoa no meio da temporada". Ao jornal, ela reafirmou e desfez expectativas: "Não tirei o ano sabático para engravidar, hein, gente!"
Nesta segunda-feira, 8, Fernanda Souza retoma com o programa de entrevistas Vai, Fernandinha. Ao todo, serão 15 episódios, com direção de Raphael Vieira, e exibição de segunda a sexta, às 22h30, no Multishow.

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