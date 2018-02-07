'Ele nunca fez meu tipo', conta Giovanna Ewbank sobre Gagliasso

A atriz Giovanna Ewbank falou a respeito de sua relação com o marido, Bruno Gagliasso, em vídeo respondendo a perguntas enviadas por fãs em seu canal no YouTube.
"Vi o Bruno pela primeira vez na televisão e tal. Nunca achei que fosse rolar nada, até porque ele nunca fez meu tipo. Quando era adolescente eu gostava mais dos esquisitos, os narigudos, cabeludos", disse.
Em seguida, complementou: "Mas, quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, imediatamente eu sabia que ia acontecer alguma coisa muito legal ali."
Perguntada se a sua vida sexual reduziu conforme o tempo, também esbanjou sinceridade: "Lógico, né, gente? Vou fazer nove anos de relacionamento com o Bruno agora em março. É coisa pra caramba. Acho que os primeiros três anos de relacionamento você tá mais ativa, mas tá tudo certo, também. Diminuiu, mas com qualidade!"