'Ele manda na parada', diz Ivete Sangalo sobre filho

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo falou sobre maternidade e relembrou a mãe, Dona Maria, no Altas Horas especial de Dia das Mães, que vai ao ar no próximo sábado, 12, na TV Globo. A cantora baiana explicou que foi o filho Marcelo, de oito anos, que escolheu o nome das gêmeas, que nasceram em pleno carnaval.

"Ele pesquisou e viu que Marina tinha a ver com mar - e ele é pescador como o pai - e Helena é aquela que reluz, que ilumina. Ele me trouxe essa explicação e eu disse que elas se chamariam assim porque é ele quem manda na parada", brincou Ivete.

Segundo ela, o primogênito tem sido exemplar nos cuidados com as recém-nascidas. "Queria agradecer o carinho e mandar um beijo para meus filhos, Marcelo, Helena e Marina, que me ensinaram a ser a mãe que sou", disse.