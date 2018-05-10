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Nome das meninas

'Ele manda na parada', diz Ivete Sangalo sobre filho

Segundo ela, o primogênito tem sido exemplar nos cuidados com as recém-nascidas

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 16:30
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo falou sobre maternidade e relembrou a mãe, Dona Maria, no Altas Horas especial de Dia das Mães, que vai ao ar no próximo sábado, 12, na TV Globo. A cantora baiana explicou que foi o filho Marcelo, de oito anos, que escolheu o nome das gêmeas, que nasceram em pleno carnaval.
"Ele pesquisou e viu que Marina tinha a ver com mar - e ele é pescador como o pai - e Helena é aquela que reluz, que ilumina. Ele me trouxe essa explicação e eu disse que elas se chamariam assim porque é ele quem manda na parada", brincou Ivete.
Segundo ela, o primogênito tem sido exemplar nos cuidados com as recém-nascidas. "Queria agradecer o carinho e mandar um beijo para meus filhos, Marcelo, Helena e Marina, que me ensinaram a ser a mãe que sou", disse.
Ao relembrar a mãe dela, Dona Maria, que morreu em 2001 devido a uma parada cardíaca, a cantora baiana se emocionou. "Cada ato, cada movimento do meu corpo é uma repetição dos movimentos da minha mãe. Quando estou sozinha, pergunto para ela se estou indo pelo caminho certo. Ela me aproxima de sua força e aí, quando penso que não vou aguentar ou suportar alguma coisa, já passei, já aguentei e já vivi", afirmou.

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