Ed Sheeran lança clipe de 'Antisocial', parceria com Travis Scott

Publicado em 12 de julho de 2019 às 22:31
- Atualizado há 6 anos
Ed Sheeran lançou nesta sexta-feira, 12, o clipe de Antisocial, música do cantor em parceria com Travis Scott.
A canção faz parte de seu próximo álbum, No. 6 Collaborations Project, em que Ed canta ao lado de diversos outros artistas conhecidos do público, como 50 Cent, Eminem, Camila Cabello, Cardi B e Skrillex.
Outras 10 músicas foram disponibilizadas em plataformas digitais também nesta sexta-feira, 12.
