Duda Castro prepara dossiê de 400 páginas contra Biel

Nos últimos dias, Biel voltou a ser assunto na mídia após protagonizar uma briga com sua esposa Duda Castro. Tudo veio à tona após o cantor divulgar um vídeo onde aparece sendo supostamente agredido pela modelo.

Em sua defesa, Duda relatou que sofreu constantes agressões físicas e psicológicas do cantor e viu ele se aproximar somente pelo interesse em adquirir o Green Card (documente que garante a permanência nos Estados Unidos). Ela aguarda agora o julgamento na corte americana do processo em que é ré, acusada de agredir o marido.

"Acordei roxa depois da última briga. Não lembro nada que aconteceu. Quando acordei na prisão, comecei a sentir uma dor muito forte nas costas. Depois, quando fui ao médico, ele questionou se eu havia levado alguma porrada. Com o trauma, se criou uma cápsula em volta do silicone, que estourou. Não posso operar agora porque estou muito magra, abaixo do peso", disse Duda ao jornal Extra.

Defendida pelo escritório de Eisner Gorin (mesmo advogado de Michael Jackson), Duda apresentará à corte americana no dia 30 de maio sua defesa. Ela prepara um dossiê de mais de 400 páginas, incluindo fotos e vídeos das agressões, onde relata que seu conto de fadas, apresentado nas redes sociais, não passou apenas de um plano friamente calculado por Biel para conseguir se legalizar nos EUA.

Ao jornal, ela contou mais detalhes da convivência com Biel, dizendo inclusive que está vivendo à base de calmantes e pesando pouco mais de 43kg. "Alternando momentos de euforia e dor, ela só deixa a reclusão para ir ao encontro de advogados e cuidar da gatinha Grace  em recuperação de uma cirurgia, segundo a própria, devido a maus-tratos do ex", explica a publicação, dizendo que Duda está preferindo a solidão.

No dia da confusão, eu tinha ido à uma festa e voltei para casa onde vivia com ele para me arrumar para outro evento. No evento anterior, havíamos nos esbarrado. Ele, para variar, estava cercado de mulheres. Lembro que estávamos brincando, em casa, e, de repente, Gabriel parou do nada e vi que ele pegou o celular de dentro do bolso. O aparelho estava rachado. Então, ele jogou o meu celular no chão com toda a força do universo e disse: agora você não tem nenhuma evidência contra mim. Ele sabia que eu havia passado a filmar as brigas. Fiz porque ele tinha o hábito estranho de me filmar chorando. Eu perguntava: por que você está me filmando chorando?. E ele respondia: para mostrar que você é louca. Depois só me lembro de eu acordando e tinha sangue no meu blusão e no meu nariz, não sei se era sangue dele ou meu. O amigo dele dizia: foge que ele chamou a polícia. Eu não fugi porque eu não fiz nada, explicou ao Extra.