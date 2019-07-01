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Dua Lipa é vista aos beijos com Chris Martin, da banda Coldplay

Músicos já gravaram juntos a música 'Homesick' em 2017

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:20

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:20

Dua Lipa canta com Chris Martin em show no Brasil, em 2017 Crédito: Leandro Godoi - 1º.nov.17/Audio
A cantora Dua Lipa, 23, e o vocalista do Coldplay, Chris Martin, 42, foram vistos aos beijos durante o festival de Glastonbury, que aconteceu neste final de semana na Inglaterra. A informação é do jornal britânico The Sun, apesar de a assessoria do cantor ter negado envolvimento entre os dois. 
De acordo com a publicação, assim que Martin percebeu a presença da cantora se aproximou e não se separou mais dela, que chegou a apresentar o músico a sua família. Uma fonte próxima a ele, no entanto, afirmou que os dois estão apenas se conhecendo e aproveitando a nova vida de solteiros. 
> Fãs são expulsos de show de Dua Lipa após se levantarem e levantarem bandeiras de arco-íris
Martin anunciou há algumas semanas o fim do namoro com a atriz Dakota Johnson, 29, após quase dois anos de relacionamento. Já Dua Lipa, terminou no início do mês passado com o modelo e chef Isaac Carew, com quem mantinha um namoro desde 2013, apesar de algumas idas e vindas. 
> Grammy: Dua Lipa ganha como artista revelação e 'alfineta' Neil Portnow
Segundo The Sun, essa não é a primeira vez que Martin e Dua Lipa, que fizeram um dueto em 'Homesick' (2017), foram flagrados juntos. Os dois teriam se beijado no mesmo festival de Glastonbury, dois anos atrás. Apesar disso, Martin pode ter concorrência na disputa pelo coração da cantora, que também foi vista recentemente com o modelo Anwar Hadid, 20, irmão de Bella e Gigi.

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