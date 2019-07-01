Dua Lipa é vista aos beijos com Chris Martin, da banda Coldplay

Dua Lipa canta com Chris Martin em show no Brasil, em 2017 Crédito: Leandro Godoi - 1º.nov.17/Audio

A cantora Dua Lipa, 23, e o vocalista do Coldplay, Chris Martin, 42, foram vistos aos beijos durante o festival de Glastonbury, que aconteceu neste final de semana na Inglaterra. A informação é do jornal britânico The Sun, apesar de a assessoria do cantor ter negado envolvimento entre os dois.

De acordo com a publicação, assim que Martin percebeu a presença da cantora se aproximou e não se separou mais dela, que chegou a apresentar o músico a sua família. Uma fonte próxima a ele, no entanto, afirmou que os dois estão apenas se conhecendo e aproveitando a nova vida de solteiros.

Martin anunciou há algumas semanas o fim do namoro com a atriz Dakota Johnson, 29, após quase dois anos de relacionamento. Já Dua Lipa, terminou no início do mês passado com o modelo e chef Isaac Carew, com quem mantinha um namoro desde 2013, apesar de algumas idas e vindas.