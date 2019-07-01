Dua Lipa é vista aos beijos com Chris Martin, da banda Coldplay

A cantora Dua Lipa, 23, e o vocalista do Coldplay, Chris Martin, 42, foram vistos aos beijos durante o festival de Glastonbury, que aconteceu neste final de semana na Inglaterra. A informação é do jornal britânico The Sun, apesar de a assessoria do cantor ter negado envolvimento entre os dois.
De acordo com a publicação, assim que Martin percebeu a presença da cantora se aproximou e não se separou mais dela, que chegou a apresentar o músico a sua família. Uma fonte próxima a ele, no entanto, afirmou que os dois estão apenas se conhecendo e aproveitando a nova vida de solteiros.
Martin anunciou há algumas semanas o fim do namoro com a atriz Dakota Johnson, 29, após quase dois anos de relacionamento. Já Dua Lipa, terminou no início do mês passado com o modelo e chef Isaac Carew, com quem mantinha um namoro desde 2013, apesar de algumas idas e vindas.
Segundo The Sun, essa não é a primeira vez que Martin e Dua Lipa, que fizeram um dueto em 'Homesick' (2017), foram flagrados juntos. Os dois teriam se beijado no mesmo festival de Glastonbury, dois anos atrás. Apesar disso, Martin pode ter concorrência na disputa pelo coração da cantora, que também foi vista recentemente com o modelo Anwar Hadid, 20, irmão de Bella e Gigi.