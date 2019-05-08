Delegado atribui "responsabilidade criminal" a marido de modelo

Em entrevista ao, da, ofala emquando fala da conduta do empresário frente à situação: "A polícia não vê de outra forma. É uma tragédia, mas é uma tragédia que também traz responsabilidades criminais", disse ele, em áudios trocados com Leonildo de Oliveira, o dono da Marina LeMar, em que estava atracada a embarcação do casal.