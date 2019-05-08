Delegado atribui "responsabilidade criminal" a marido de modelo

O marido de Caroline Bittencourt, o empresário Jorge Sestini, sabia dos riscos que estava correndo quando saiu para passear de lancha no litoral paulista, no dia em que a modelo morreu afogada. Mas, se não bastasse, ela ainda estava sem colete salva-vidas, o que é uma irregularidade de acordo com as normas para circular em alto mar.
Em entrevista ao Jornal Nacional, da Globo, o delegado Vanderlei Pagliarini fala em "responsabilidade criminal" quando fala da conduta do empresário frente à situação: "A polícia não vê de outra forma. É uma tragédia, mas é uma tragédia que também traz responsabilidades criminais", disse ele, em áudios trocados com Leonildo de Oliveira, o dono da Marina LeMar, em que estava atracada a embarcação do casal.
Em áudios aos que a reportagem da revista Contigo! teve acesso, é possível ouvir Leonildo falando com o empresário sobre o alerta de temporal.
CAROLINE BITTENCOURT ESTAVA SEM COLETE SALVA-VIDAS
"Ela estava sem colete salva-vidas, ela estava usando apenas uma roupa de banho. É norma da Marinha. A pessoa ingressou na embarcação, ela deve estar portando e utilizando o colete salva-vidas", revela o delegado.