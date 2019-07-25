De Kombi, ator Bruno Gissoni faz road trip no ES com esposa e filha

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:11
- Atualizado há 6 anos
O Espírito Santo está sendo rota para as férias de inverno dos globais neste ano. Depois de Rafael Cardoso dar o ar da graça em Afonso Claudio, chegou a vez de Bruno Gissoni e família curtirem as belezas capixabas. Desde fevereiro, ele colocou como meta rodar o Brasil de Kombi com a esposa, Yanna Lavigne, e a filha do casal, Madalena Lavigne Gissoni.
O veículo ficou pronto ainda neste mês e eles pegaram a estrada. O trio chegou no meio desta semana ao Estado e está fazendo sua rota pelo Caparaó e Pedra Azul. Com uma câmera e os celulares, eles registram tudo nas redes sociais.
Além dos perfis pessoais, o casal criou um Instagram em conjunto, onde compartilha as peripécias de cada viagem a bordo do veículo. Nessa conta, os dois surgiram em um hotel de luxo de Pedra Azul, nesta quinta-feira (25), e no início da tarde estavam passeando pelos restaurantes e bistrôs das rotas do Carmo e do Lagarto.
Em seu perfil da rede social, o ator destacou: "Terra linda, maravilhosa. Cheio de água, mata, florestas... Antes de conhecer o Caparaó eu não imaginava a beleza que era. Protejam essa mata maravilhosa". Em foto, ele e a esposa posaram em Pedra Roxa.
A Kombi por sinal não é qualquer uma. A dupla mandou reformar o veículo por inteiro, com direito a uma cama para a pequena Madalena. O carro ganhou até campanha nas redes sociais para ser batizada. O nome escolhido? Cocota.
