De Kombi, ator Bruno Gissoni faz road trip no ES com esposa e filha

Estrela da Globo curtiu hotel de luxo em Pedra Azul e as rotas do Carmo e do Lagarto; antes disso, passou pelo Caparaó

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:11 - Atualizado há 6 anos

O ator Bruno Gissoni e a esposa, Yanna Lavigne, no Espírito Santo: curtindo as belezas capixabas Crédito: Reprodução/Instagram @antesqueomundoacabe_

O Espírito Santo está sendo rota para as férias de inverno dos globais neste ano. Depois de Rafael Cardoso dar o ar da graça em Afonso Claudio, chegou a vez de Bruno Gissoni e família curtirem as belezas capixabas. Desde fevereiro, ele colocou como meta rodar o Brasil de Kombi com a esposa, Yanna Lavigne, e a filha do casal, Madalena Lavigne Gissoni.

O veículo ficou pronto ainda neste mês e eles pegaram a estrada. O trio chegou no meio desta semana ao Estado e está fazendo sua rota pelo Caparaó e Pedra Azul. Com uma câmera e os celulares, eles registram tudo nas redes sociais.

Foto da kombi que o ator Bruno Gissoni e a família usam para rodar o Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @yannalavigne

Além dos perfis pessoais, o casal criou um Instagram em conjunto, onde compartilha as peripécias de cada viagem a bordo do veículo. Nessa conta, os dois surgiram em um hotel de luxo de Pedra Azul, nesta quinta-feira (25), e no início da tarde estavam passeando pelos restaurantes e bistrôs das rotas do Carmo e do Lagarto.

Em seu perfil da rede social, o ator destacou: "Terra linda, maravilhosa. Cheio de água, mata, florestas... Antes de conhecer o Caparaó eu não imaginava a beleza que era. Protejam essa mata maravilhosa". Em foto, ele e a esposa posaram em Pedra Roxa.

A Kombi por sinal não é qualquer uma. A dupla mandou reformar o veículo por inteiro, com direito a uma cama para a pequena Madalena. O carro ganhou até campanha nas redes sociais para ser batizada. O nome escolhido? Cocota.

