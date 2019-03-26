De férias em Dubai, Léo Santana pede Lorena Improta em casamento

Lorena Improta e Léo Santana: dia de passeio pelo Miracle Garden, parque de luxo de Dubai, nos Emirados Árabes Crédito: Reprodução/Instagram @loreimprota

Está na hora de Léo Santana e Lorena Improta subirem no altar e selarem união. De férias em Dubai, a voz de "Rebolation" pediu a mão da dançarina em casamento e ela aceitou, segundo informações da revista Contigo!.

Nas redes, Lorena compartilhou uma foto romântica em um parque luxuoso da cidade árabe com a legenda "Yes, I do", que significa "Sim, eu aceito" em inglês.

Léo Santana e Lorena Improta curtem férias em Dubai, nos Emirados Árabes; ao fundo, o luxuoso Burj al Arab enfeita o registro do casal Crédito: Giovanna Curi