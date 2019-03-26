De férias em Dubai, Léo Santana pede Lorena Improta em casamento

Está na hora de Léo Santana e Lorena Improta subirem no altar e selarem união. De férias em Dubai, a voz de "Rebolation" pediu a mão da dançarina em casamento e ela aceitou, segundo informações da revista Contigo!.
Nas redes, Lorena compartilhou uma foto romântica em um parque luxuoso da cidade árabe com a legenda "Yes, I do", que significa "Sim, eu aceito" em inglês.
Os dois, agora, embarcam para a segunda parte das férias. Vão conhecer as belezas das Ilhas Maldivas. O tour dos pombinhos começou nos Estados Unidos, passou por Dubai e, agora, segue nos arquipélagos internacionais.