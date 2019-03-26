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"Yes, I do"

De férias em Dubai, Léo Santana pede Lorena Improta em casamento

Os dois estão em tour passando pelos Estados Unidos, Emirados Árabes e Ilhas Maldivas

Publicado em 

26 mar 2019 às 12:59

Publicado em 26 de Março de 2019 às 12:59

Lorena Improta e Léo Santana: dia de passeio pelo Miracle Garden, parque de luxo de Dubai, nos Emirados Árabes Crédito: Reprodução/Instagram @loreimprota
Está na hora de Léo Santana e Lorena Improta subirem no altar e selarem união. De férias em Dubai, a voz de "Rebolation" pediu a mão da dançarina em casamento e ela aceitou, segundo informações da revista Contigo!. 
Nas redes, Lorena compartilhou uma foto romântica em um parque luxuoso da cidade árabe com a legenda "Yes, I do", que significa "Sim, eu aceito" em inglês. 
Léo Santana e Lorena Improta curtem férias em Dubai, nos Emirados Árabes; ao fundo, o luxuoso Burj al Arab enfeita o registro do casal Crédito: Giovanna Curi
Os dois, agora, embarcam para a segunda parte das férias. Vão conhecer as belezas das Ilhas Maldivas. O tour dos pombinhos começou nos Estados Unidos, passou por Dubai e, agora, segue nos arquipélagos internacionais. 

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