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POLÊMICA

Danilo Gentili publica tuíte polêmico e internautas reagem

Apresentador criticou movimento feminista no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:24

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:24

O humorista e apresentador Danilo Gentili Crédito: Instagram / @danilogentili
O apresentador da SBT Danilo Gentili se envolveu em uma polêmica que rendeu a primeira posição nos tópicos mais comentados do Twitter. Na última quinta-feira, 13, ele publicou um tuíte questionando o voto das mulheres nas eleições de outubro. Segundo a última pesquisa do Ibope, houve uma queda nas intenções de voto para Marina Silva, candidata da Rede.
O post repercutiu e motivou a criação da hashtag #CalaBocaGentili. Entre as diversas indignações apresentadas pelos usuários, estava o fato de o apresentador ser um homem e ter comentado o movimento feminista, algo que diz respeito às mulheres.

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