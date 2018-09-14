Danilo Gentili publica tuíte polêmico e internautas reagem

O apresentador da SBT Danilo Gentili se envolveu em uma polêmica que rendeu a primeira posição nos tópicos mais comentados do Twitter. Na última quinta-feira, 13, ele publicou um tuíte questionando o voto das mulheres nas eleições de outubro. Segundo a última pesquisa do Ibope, houve uma queda nas intenções de voto para Marina Silva, candidata da Rede.