Danilo Gentili publica tuíte polêmico e internautas reagem

O apresentador da SBT Danilo Gentili se envolveu em uma polêmica que rendeu a primeira posição nos tópicos mais comentados do Twitter. Na última quinta-feira, 13, ele publicou um tuíte questionando o voto das mulheres nas eleições de outubro. Segundo a última pesquisa do Ibope, houve uma queda nas intenções de voto para Marina Silva, candidata da Rede.
O post repercutiu e motivou a criação da hashtag #CalaBocaGentili. Entre as diversas indignações apresentadas pelos usuários, estava o fato de o apresentador ser um homem e ter comentado o movimento feminista, algo que diz respeito às mulheres.