Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em ilha de Portugal

A cerimônia aconteceu na cidade de Horta, na Ilha do Faial

Publicado em 5 de julho de 2019 às 11:04 - Atualizado há 6 anos

Daniela Mercury, 53, e Malu Verçosa, 42, aproveitaram a viagem aos Açores, onde a cantora se apresenta no sábado (6), para renovar seus votos.

As duas, que já são casadas desde 2013 no Brasil, agora fazem valer a união também na Europa.

Malu Verçosa e Daniela Mercury Crédito: Reprodução/Instagram @danielamercury

"Eu e Malu sentimos vontade de casar nesse paraíso, nesse lugar que nos acolhe tão bem e nos faz sentir em casa", disse Daniela.

A cerimônia aconteceu na cidade de Horta, na Ilha do Faial. A Ilha Azul, como o Faial é conhecido, é especial para o casal. Daniela, que é cidadã portuguesa (seu pai nasceu em Braga), recebeu há dois dias o título de Embaixadora do Faial pela Câmara Municipal da Horta.

Esta foi a terceira aliança trocada pelo casal. A joia, desenhada por Carlos Rodeiro, tem 10 pequenos brilhantes cravejados, um solitário, e é toda em ouro amarelo.

A primeira troca de alianças aconteceu em Paris, de forma simbólica. Em outubro de 2013, o casal trocou novamente alianças no casamento civil, no Brasil. Agora, elas passam a usar três alianças.

Depois da discreta cerimônia, o casal fez um ensaio de fotos pela ilha e ofereceu hortênsias a Iemanjá.

À noite, as madrinhas do casamento, Beatriz Madruga e sua filha Maria Carolina, donas do restaurante Genuíno, o mais famoso da ilha, ofereceram ao casal uma pequena recepção com buffet. Os amigos de Daniela e Malu na Ilha do Faial brindaram a renovação dos votos.

No próximo sábado, Daniela se apresenta na ilha de São Miguel, a maior ilha dos Açores.

