Cristiano, da dupla com Zé Neto, volta à rotina de shows após cirurgia

O retorno aos palcos aconteceu na sexta (7) e, no dia seguinte, a dupla já estava emendando duas apresentação em uma única noite.