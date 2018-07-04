Craig Turner, filho mais velho de Tina Turner, morre aos 59 anos

Primeiro filho da cantora Tina Turner, que deu à luz quando tinha 18 anos, Craig Raymond Turner morreu na terça-feira, 3, aos 59 anos. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter.

Segundo o instituto médico legal do condado de Los Angeles, o agente imobiliário foi dado como morto ainda em sua residência e apresentava uma ferida por arma de fogo. A causa mais provável é suicídio, mas uma autópsia para oficializar a causa da morte ainda será feita.

Craig era filho de Tina com o saxofonista Raymond Hill. Após o casamento da cantora com Ike Turner, em 1962, ele foi adotado pelo músico.

Tina, que hoje vive na Europa com seu marido, o executivo alemão Erwin Bach, falava abertamente sobre os episódios de violência doméstica durante seu casamento com Ike. Em 2005, em entrevista para a revista Oprah, ela revelou ainda que o relacionamento abusivo teve um peso extra em Craig, que se preocupava demais com sua mãe.