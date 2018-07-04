Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Craig Turner, filho mais velho de Tina Turner, morre aos 59 anos

O agente imobiliário vivia na Califórnia e teria cometido suicídio

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 16:17
Primeiro filho da cantora Tina Turner, que deu à luz quando tinha 18 anos, Craig Raymond Turner morreu na terça-feira, 3, aos 59 anos. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter.
Segundo o instituto médico legal do condado de Los Angeles, o agente imobiliário foi dado como morto ainda em sua residência e apresentava uma ferida por arma de fogo. A causa mais provável é suicídio, mas uma autópsia para oficializar a causa da morte ainda será feita.
Craig era filho de Tina com o saxofonista Raymond Hill. Após o casamento da cantora com Ike Turner, em 1962, ele foi adotado pelo músico.
Tina, que hoje vive na Europa com seu marido, o executivo alemão Erwin Bach, falava abertamente sobre os episódios de violência doméstica durante seu casamento com Ike. Em 2005, em entrevista para a revista Oprah, ela revelou ainda que o relacionamento abusivo teve um peso extra em Craig, que se preocupava demais com sua mãe.
"Ele era uma criança muito emotiva. Ele sempre olhava para baixo com tristeza. Um dia quando Ike estava brigando comigo, Craig bateu na porta e me perguntou: 'mãe, você está bem?'. Eu pensei 'oh, por favor, não me bata em casa'. Eu não queria que as crianças ouvissem", disse à publicação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados