Corpo de Serguei é velado no Rio de Janeiro neste sábado (8)

Velório é realizado na Câmara de Vereadores de Saquarema. Cantor tinha 85 anos e morreu na manhã de sexta-feira (7) em Volta Redonda