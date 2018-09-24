Comparado a Kadu Moliterno, Thammy: 'Só não bato na minha mulher'

Thammy Miranda foi comparado com o ator Kadu Moliterno nas redes sociais. Alguns fãs disseram que o filho de Gretchen está fisicamente parecido com o ator e ele não perdeu a oportunidade de fazer uma piada com a situação: "Só não bato na minha mulher, hein". Thammy se referia às acusações de agressão com as quais Kadu se envolveu no passado por duas ex-companheiras.