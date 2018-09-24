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Torta de climão

Comparado a Kadu Moliterno, Thammy: 'Só não bato na minha mulher'

O filho de Gretchen não perdeu a oportunidade de fazer uma piada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 18:35

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 18:35

. Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Thammy Miranda foi comparado com o ator Kadu Moliterno nas redes sociais. Alguns fãs disseram que o filho de Gretchen está fisicamente parecido com o ator e ele não perdeu a oportunidade de fazer uma piada com a situação: "Só não bato na minha mulher, hein". Thammy se referia às acusações de agressão com as quais Kadu se envolveu no passado por duas ex-companheiras. 
Segundo o jornal Extra, há dez anos, o ator foi acusado de agredir fisicamente a então mulher, Ingrid Saldanha, mãe de seus filhos. Em 2014, sua ex-namorada, a atriz e modelo Brisa Ramos, também foi a público denunciar que foi vítima do ator. Kadu está casado atualmente com Cristianne Rodriguez.
. Crédito: Reprodução/Instagram

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