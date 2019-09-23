Home
Com funk, Luísa Sonza mantém liderança da "Dança dos Famosos"

Dançando ao som de "Agora é Tudo Meu", de Kevinho e Dennis DJ, Luísa Sonza marcou 175,5 pontos na classificação geral