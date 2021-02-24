Com Ana Maria Braga, Karol Conká faz apelo: "Essa vilã não é real"

Já pode-se dizer que a entrevista de Ana Maria Braga com Karol Conká, que foi ao ar na manhã desta quarta-feira (24), é um dos momentos mais aguardados de toda a grade que engloba o "BBB 21". Eliminada do reality da Globo com recorde de rejeição e 99,17%, a rapper abriu o coração sobre o que realmente sentiu e está sentindo sobre sua saída da casa mais vigiada do Brasil.
"Estou colhendo o que eu plantei"
"Passei a noite muito bem, com meu filho, minha mãe. Cochilei, fiquei conversando com eles, fiquei acompanhando as coisas nas redes. Sou a nova Carminha, a Nazaré. Essa vilã que surgiu dentro de mim não é real, se fosse eu não teria conquistado tudo o que conquistei se fosse má e injusta. Dentro da casa a gente fica meio surtada. Não preciso justificar, só demonstrar meu erro", começou.
Na conversa, a apresentadora do Mais Você quis saber o porquê Karol foi eliminada na sua própria opinião. Perguntada sobre isso, a cantora retrucou: "A culpa da minha saída foram as minhas atitudes péssimas. Eu estava sentindo a dor do remorso, da culpa. Eu me sentia amarga, ácida, não estava me sentindo bem. Na casa, meu lado ruim aflorou. Me entreguei esse lado azedo".