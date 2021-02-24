Com Ana Maria Braga, Karol Conká faz apelo: "Essa vilã não é real"

"Passei a noite muito bem, com meu filho, minha mãe. Cochilei, fiquei conversando com eles, fiquei acompanhando as coisas nas redes. Sou a nova Carminha, a Nazaré. Essa vilã que surgiu dentro de mim não é real, se fosse eu não teria conquistado tudo o que conquistei se fosse má e injusta. Dentro da casa a gente fica meio surtada. Não preciso justificar, só demonstrar meu erro", começou.