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Eliminada do "BBB 21"

Com Ana Maria Braga, Karol Conká faz apelo: "Essa vilã não é real"

No Mais Você, rapper abriu o coração sobre as polêmicas em que se envolveu enquanto esteve confinada no "BBB 21"

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 10:07
A ex-BBB e rapper Karol Conká
A ex-BBB e rapper Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
Já pode-se dizer que a entrevista de Ana Maria Braga com Karol Conká, que foi ao ar na manhã desta quarta-feira (24), é um dos momentos mais aguardados de toda a grade que engloba o "BBB 21". Eliminada do reality da Globo com recorde de rejeição e 99,17%, a rapper abriu o coração sobre o que realmente sentiu e está sentindo sobre sua saída da casa mais vigiada do Brasil
"Estou colhendo o que eu plantei"
Karol Conká - Cantora e influenciadora
"Passei a noite muito bem, com meu filho, minha mãe. Cochilei, fiquei conversando com eles, fiquei acompanhando as coisas nas redes. Sou a nova Carminha, a Nazaré. Essa vilã que surgiu dentro de mim não é real, se fosse eu não teria conquistado tudo o que conquistei se fosse má e injusta. Dentro da casa a gente fica meio surtada. Não preciso justificar, só demonstrar meu erro", começou. 

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Na conversa, a apresentadora do Mais Você quis saber o porquê Karol foi eliminada na sua própria opinião. Perguntada sobre isso, a cantora retrucou: "A culpa da minha saída foram as minhas atitudes péssimas. Eu estava sentindo a dor do remorso, da culpa. Eu me sentia amarga, ácida, não estava me sentindo bem. Na casa, meu lado ruim aflorou. Me entreguei esse lado azedo". 

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