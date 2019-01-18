Home
>
Famosos
>
Coach de Vitória posta que Chico Pinheiro deveria "ser enforcado"

Coach de Vitória posta que Chico Pinheiro deveria "ser enforcado"

Luiz Antônio Lacerda se retratou no Twitter, disse que conhece Chico Pinheiro e pediu que jornalista desconsidere sua opinião