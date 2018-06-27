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Cliente processa salão de Ludmilla por peruca danificada

Jovem alega que pagou, à vista, a quantia de R$ 1.670 por uma peruca (full lace)

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 17:29
Ohana Hindara com a peruca full lace que comprou na boutique de Ludmilla. Carioca está processando o salão da cantora Crédito: Reprodução/Instagram
"Din Din Din" é o novo hit de Ludmilla e pode ser o que a cantora vai precisar tirar do bolso. Segundo o jornal Extra, Ohana Hindara, 30, abriu um processo na 4ª Vara Cível, de Duque de Caxias, por danos morais e materiais contra o salão Lud Hair Boutique, de propriedade da cantora Ludmilla.
De acordo com a publicação, o motivo é uma peruca (full lace) danificada e a falta de assistência para troca do produto. A jovem alega que pagou, à vista, no ano passado, a quantia de R$ 1.670 pela peruca, mais R$ 300 pela aplicação, na boutique da cantora, localizada, na época, em Caxias, na Baixada Fluminense, e que a mesma foi danificada em menos de um mês.
Ludmilla monta salão em sociedade com a mãe, Silvana Crédito: Reprodução/Facebook
"Tomei todos os cuidados, mas, em menos de um mês a full lace soltou da cabeça e rasgou um pouco na frente. Procurei o salão, que se negou a fazer a troca. Também não me deram nenhuma garantia do material que eu estava pagando", disse Ohana ao jornal, explicando que teve que improvisar um mega hair enquanto aguarda o caso se resolver na Justiça.
"Tentei de todas as maneiras resolver. Tirei a full lace e nunca mais usei. E ainda tive que passar por constrangimento de sair na rua com um pano na cabeça porque a peruca estava danificada. Continuo com o meu prejuízo há quase um ano", explica a carioca.
Inaugurado em dezembro de 2016, o salão de Ludmilla está localizada atualmente na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, onde a cantora mora. O local é administrado por Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla. Procurada pelo Extra, a gerente Daiana, responsável pelo estabelecimento, não quis comentar o caso e disse que o assunto está "nas mãos dos advogados" da empresa.
27/06/2018 - Ohana Hindara com um mega hair que colocou após a peruca do salão de Ludmilla danificar Crédito: Reprodução/Instagram

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