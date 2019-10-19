Esclerose múltipla

Claudia Rodrigues recebe alta após nova internação e exames

Ela convive com esclerose múltipla desde 2006, doença genética que afeta o sistema nervoso central.

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 19:35 - Atualizado há 6 anos

Claudia Rodrigues no hospital em abril, quando esteve internada Crédito: Reprodução/Instagram

(Agência Estado) A atriz Claudia Rodrigues recebeu alta médica, neste sábado (19) após ser novamente internada e passar por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela convive com esclerose múltipla desde 2006, doença genética que afeta o sistema nervoso central.

"Vim dizer para vocês que meu cérebro era tão grande que diminuiu e aí encaixou e eu estou de alta. Já, já, eu quero a presença de vocês, eu estarei lá em Curitiba inaugurando o meu teatro, não esqueçam. Um beijo para vocês todos e eu vou beijar 'muuuito' a todos vocês. Obrigada. Deus abençoe", disse ela, brincando no final em referência à personagem Talia, que interpretava no Zorra Total.

Quando foi internada desta última vez, a empresária e amiga da atriz, Adriane Bonato, disse que Claudia estava bem "na medida do possível". No último dia 17, em entrevista ao TV Fama, ela explicou a condição atual da artista. "Ela tinha 176 metros cúbicos de cérebro. Hoje, ela tem 140 metros cúbicos."

A esclerose múltipla é uma doença que tem sintomas pouco conhecidos e podem passar despercebidos. Há uma multiplicidade de sinais que podem ocorrer: visão turva, formigamento, perda de força, falta de sensibilidade, alteração do equilíbrio, incontinência urinária, alteração de memória. Nem todas as pessoas terão esses sintomas, mas todos os sintomas são possíveis de alguém sentir.

