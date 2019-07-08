Home
Claudia Raia coloca pernas para jogo com vestido curtíssimo

Atriz escolheu um modelo vermelho brilhante e com uma fenda sensual

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:45

 - Atualizado há 6 anos

Claudia Raia já virou atração do Show dos Famosos há muito tempo, mas a atriz se supera a cada edição do quadro dominical da Globo. Neste domingo (7), apostou em um vestido curtíssimo vermelho e com uma fenda sensual, colocando as pernas para jogo. 

> Hugo Bonemer surge irreconhecível e choca fãs no Show dos Famosos

"Hoje é dia de semi-final no #ShowdosFamosos e eu tô toda trabalhada no glamour para vocês. O programa tá uma delicia, as apresentações maravilhosas", escreveu ela em um post que fez no próprio Instagram. 

Crédito: Ismael Pessoa
Crédito: Ismael Pessoa

