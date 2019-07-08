Claudia Raia coloca pernas para jogo com vestido curtíssimo

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:45
- Atualizado há 6 anos
Claudia Raia já virou atração do Show dos Famosos há muito tempo, mas a atriz se supera a cada edição do quadro dominical da Globo. Neste domingo (7), apostou em um vestido curtíssimo vermelho e com uma fenda sensual, colocando as pernas para jogo.
"Hoje é dia de semi-final no #ShowdosFamosos e eu tô toda trabalhada no glamour para vocês. O programa tá uma delicia, as apresentações maravilhosas", escreveu ela em um post que fez no próprio Instagram.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o