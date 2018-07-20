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Homenagem

Cissa Guimarães faz homenagem a filho morto há oito anos

Rafael Mascarenhas foi atropelado enquanto andava de skate em um túnel no RJ

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 14:33
Cissa Guimarães Crédito: Divulgação/Globo/Renato Rocha Miranda
A atriz e apresentadora Cissa Guimarães fez um post no Instagram nessa sexta-feira, 20, para homenagear o filho Rafael Mascarenhas, que morreu há oito anos após ser atropelado por Rafael Bussanra dentro do Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussanra, que estava em alta velocidade.
"Hoje, há oito anos atrás, mataram meu filho Rafael. Não! Não mataram. Não mataram meu filho nunca, porque ninguém nunca conseguirá matar um filho meu. Rafael hoje celebra 8 anos de sua passagem para uma Luz muito maior, uma Luz infinita. 8 representa infinito, eternidade e potencial divino. Recriação. Hoje celebramos 8 anos de eternidade de sua Sagrada Missão", escreveu a apresentadora.
"2018, 8 anos, não me importa se o 8 está deitado ou em pé, nós estamos sempre firmes na eternidade do amor maior, deitados no amor maior que nos conduz à paz. Obrigada, meu filho Rafael. Eternamente amor e gratidão pelo aprendizado e pela evolução. Salve Rafael, nosso Rafael, imenso demais para ser só meu", finalizou Cissa.

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