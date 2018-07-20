Cissa Guimarães faz homenagem a filho morto há oito anos

Cissa Guimarães Crédito: Divulgação/Globo/Renato Rocha Miranda

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães fez um post no Instagram nessa sexta-feira, 20, para homenagear o filho Rafael Mascarenhas, que morreu há oito anos após ser atropelado por Rafael Bussanra dentro do Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussanra, que estava em alta velocidade.

"Hoje, há oito anos atrás, mataram meu filho Rafael. Não! Não mataram. Não mataram meu filho nunca, porque ninguém nunca conseguirá matar um filho meu. Rafael hoje celebra 8 anos de sua passagem para uma Luz muito maior, uma Luz infinita. 8 representa infinito, eternidade e potencial divino. Recriação. Hoje celebramos 8 anos de eternidade de sua Sagrada Missão", escreveu a apresentadora.