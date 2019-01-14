Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É O AMOR

Chris Pratt anuncia noivado com Katherine Schwarzenegger

'Estou muito feliz de casar com você', disse o ator de 'Guardiões da Galáxia' ao comemorar o momento com uma foto de ambos

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:23

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:23

14/01/2019 - Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger estão juntos desde junho de 2018 Crédito: Instagram/@prattprattpratt
Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger estão noivos. O casal está pronto para oficializar a união depois de um romance em que também passaram bastante tempo com Jack, de seis anos, filho do ator.Pratt compartilhou a novidade com uma foto dele e de Katherine no Instagram.
"Querida Katherine, tão feliz que você disse sim! Estou muito feliz de casar com você. Orgulhoso de viver corajosamente na fé com você. Aqui vamos nós!", escreveu ele na legenda. Na imagem, é possível ver o anel de noivado que o ator deu a ela.
A notícia do noivado veio alguns dias após Pratt ajudar Katherine a se mudar de sua casa em Santa Monica, Califórnia (EUA), na sexta-feira, 11, segundo a revista "People".
Os dois foram vistos pela primeira vez juntos no Dia dos Pais quando fizeram um piquenique em um parque. Posteriormente, foram vistos em Los Angeles e saindo com Jack. Pratt e Katherine estão juntos desde junho de 2018.
Chris Pratt foi casado por oito anos com a atriz Ana Farris. Eles se separaram em agosto de 2017, e o anúncio, que pegou os fãs de surpresa, veio e um comunicado no Facebook de cada um dos atores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados