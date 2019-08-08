Eterno Thor

Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira para se dedicar à família

"Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse ele, em entrevista a uma revista americana

Publicado em 8 de agosto de 2019

Chris Hemsworth, 35, lembrado pelo papel de Thor nos cinemas, está cansado do mundo de be revelou que fará uma pausa em sua carreira para cuidar de sua família.

"Estou em casa agora, tirando os próximos seis meses para passar mais tempo com as crianças e minha esposa. Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse o ator em uma entrevista ao podcast Men's Health Strenght Sessions, publicado nesta segunda-feira (5).

Em processo de reforma da casa, o ator disse que quer aproveitar as novidades em sua vida. "Talvez eu tenha que estender essas férias por mais 12 meses apenas para estar lá quando a casa estiver finalizada".

Depois desse ano sabático, ele diz que quer continuar fazendo novos trabalhos e revelou que gostaria de fazer um papel em um drama. "Comédia é fantástica. Há muita improvisação", acrescentou

Após "Vingadores: Ultimato", o ator ficou receoso com o desemprego, mas disse que desencanou do pensamento e resolveu viver "o agora". "Se você continuar olhando para frente e não se divertir agora, então você vai sentir falta disso".

