Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira para se dedicar à família

"Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse ele, em entrevista a uma revista americana

Agência Folha Press

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:21

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @chrishemsworth

Chris Hemsworth, 35, lembrado pelo papel de Thor nos cinemas, está cansado do mundo de be revelou que fará uma pausa em sua carreira para cuidar de sua família. 

> Ator que fez Thor aparece irreconhecível em fotos

"Estou em casa agora, tirando os próximos seis meses para passar mais tempo com as crianças e minha esposa. Só vou fazer merendas e levar e buscar na escola", disse o ator em uma entrevista ao podcast Men's Health Strenght Sessions, publicado nesta segunda-feira (5).

> Natalie Portman interpretará versão feminina de Thor

Em processo de reforma da casa, o ator disse que quer aproveitar as novidades em sua vida. "Talvez eu tenha que estender essas férias por mais 12 meses apenas para estar lá quando a casa estiver finalizada". 

Depois desse ano sabático, ele diz que quer continuar fazendo novos trabalhos e revelou que gostaria de fazer um papel em um drama. "Comédia é fantástica. Há muita improvisação", acrescentou

Após "Vingadores: Ultimato", o ator ficou receoso com o desemprego, mas disse que desencanou do pensamento e resolveu viver "o agora". "Se você continuar olhando para frente e não se divertir agora, então você vai sentir falta disso".

